Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti sırasında Togo'ya 2 adet Türk üretimi Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo'nun başkenti Lome'den ayrılmadan önce Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanında teslimi yapılan araçları inceledi.
İki lidere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Togo Silahlı Kuvvetler Bakanı Essossimna Gnakade de eşlik etti.
Etiketler: Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
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