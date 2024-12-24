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Gündem
TRT Haber 24.12.2024 12:32

Türkiye'den Suriye'ye elektrik desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlıktan bir heyetin elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak üzere yakın zamanda Suriye'ye gideceğini açıkladı.

Türkiye'den Suriye'ye elektrik desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakanlıktan bir heyetin enerji ve elektrik altyapısını incelemek amacıyla Suriye'ye gideceğini ve iş birliği ile yardım konularını görüşeceğini kaydeden Bayraktar, "Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik. Bunun sağlanması için formül üretilecek." dedi.

"Lübnan için de çalışmalar yapılabilir"

Bayraktar, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin geçen hafta elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini anımsatarak, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir." ifadesini kullandı.

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Alparslan Bayraktar Elektrik Enerji
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