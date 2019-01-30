Milli Savunma Bakanlığı, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na bir heyet gönderecek.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre heyet, Rusya'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Suriye konusunu görüşmek üzere yarın Rusya'ya gidecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 31 Ocak'ta Rusya Federasyonu'na bir heyet gönderecek.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre heyet, Rusya'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapacak.
Kaynak: AA