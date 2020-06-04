Türkiye'nin Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor.

Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Nijer'e ulaştırılmak üzere tıbbi yardım malzemeleri gönderiliyor. Detayları @trthaber muhabiri Duygu Özdemir aktardı. pic.twitter.com/m76bX5PI3E