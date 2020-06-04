Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Nijer'e yardım eli
Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Nijer'e ulaştırılmak üzere tıbbi yardım malzemeleri gönderiliyor.
Türkiye'nin Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor.
Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Nijer'e ulaştırılmak üzere tıbbi yardım malzemeleri gönderiliyor. Detayları @trthaber muhabiri Duygu Özdemir aktardı. pic.twitter.com/m76bX5PI3E— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2020
Bu kapsamda hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağına yüklenerek Nijer'e gönderilecek.
Etiketler: türkiye koronavirüs yardımları NijerSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 08:57
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