Türkiye'den NATO'nun 77. yıl dönümünü kutlama mesajı

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, NATO’nun 77. yıl dönümü kutlanarak, şu ifadelere yer verildi:

"1952 yılından beri üyesi olduğumuz NATO'nun 77'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemiz, Avrupa-Atlantik güvenliğinin asli platformu olan NATO'daki öncü rolünü ilk günden beri aynı kararlılık ve 360 dereceli güvenlik anlayışıyla sürdürmektedir. Güçlü ordusu, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve dinamik savunma sanayisi ile Avrupa-Atlantik güvenliğine somut ve kapsamlı katkılarda bulunan ülkemizin, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olması, İttifak'a yönelik bağlılığımızın ilave bir tezahürüdür."