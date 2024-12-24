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Gündem
AA 24.12.2024 17:37

Türkiye'den Mozambik için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mozambik’te meydana gelen Chido Kasırgası'nın neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu belirterek, Mozambik halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Mozambik için başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mozambik’te meydana gelen Chido Kasırgası'nın neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanırken, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Mozambik halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

94 kişi hayatını kaybetti

Chido Kasırgası, 14 Aralık'ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'u vurmuştu.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, Chido Kasırgası'nın 15 Aralık'tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğu belirtilmişti.

Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği açıklanmıştı.

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