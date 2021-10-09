Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Kongo'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da çok kişinin yaşamını yitirdiği ve kaybolduğu tekne kazasıyla ilgili taziye açıklaması yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bumba bölgesinde Kongo Nehri üzerinde yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleri ile Kongo hükümetine başsağlığı dilendi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Afrika
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