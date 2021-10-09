Demokratik Kongo Cumhuriyeti, kuzeydeki Mongala Eyaleti'nde hafta başında batan feribot faciasındaki ölü sayısının ortaya çıkmasının ardından yasa boğuldu.

AFP haber ajansına konuşan Mongala Eyaleti Valisi Sözcüsü Nestor Magbado, facianın meydana geldiği pazartesiyi salıya bağlayan geceden cuma akşamına kadar 51 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını, 70'e yakın kişinin ise kayıp olduğunu düşündüklerini söyledi.

Magbado, olay yerinde 39 kişinin sağsalim kurtarıldığı bilgisini de aktardı.

Yetkili, tahtadan yapılan 9 sandalın bir araya getirilmesi suretiyle kullanıma sokulan derme çatma teknedeki kişi sayısıyla ilgil ellerinde her hangi bir kayıt olmadığı, kayıp sayısının tahmini olduğunu belirtti.

Magbado kazanın, teknede kapasite üstü kişi ve yük taşınması sebebiyle meydana geldiğini düşündüklerini ifade etti.

Facianın boyutu ölenlerin sayısının cuma günü medya tarafından açıklanmasıyla ve yerel yetkililerin cumartesi günü teyit etmesiyle ortaya çıktı.

Magbado, Mongala Eyaleti'ndeki yetkililerin, kazayı yaşanmasının hemen ardından başkent Kinşasa'ya bildirdiklerini ancak ölenlerin sayısını bildirmek için daha fazla bilginin toplanmasını beklediğini söyledi.

Olay yerinde kayıp arama çalışmalarının hala sürdüğünü belirten yetkili, bu kişilerin canlı bulunması ihtimalinin azaldığını ifade etti.

Eyaletteki yönetim, pazartesi gününden itibaren 3 gün yas ilan etti.