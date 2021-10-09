Afganistan'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Mevlevi Emir Han Muttaki, ABD!'li yetkililerle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmeye ilişkin Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu.

Afgan heyetinin görüşmede insani yardımlar ve 2020 yılında Taliban ile ABD arasında imzalanan "Doha Anlaşması"nın uygulanmasına odaklandığını söyledi.

İlişkilerde "yeni bir sayfa açılması" gündeme geldi

Muttaki, görüşmede Afganistan ile ABD arasında "yeni bir sayfa" açılması konusunun gündeme geldiğini belirtti.

Ayrıca Muttaki Washington'ın Afgan halkı için koronavirüs aşısı göndermeyi önerdiğini de aktardıç

AB temsilcileriyle de görüşme olacak

Afganistan Dışişleri Bakanı, Afgan Merkez Bankası rezervleri üzerindeki yasağın kaldırılmasını talep ettiklerinin altını çizdi.

Afgan heyeti Doha'da Avrupa Birliği temsilcileri ile de bir araya gelecek.

