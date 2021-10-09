ABD ile Taliban görüşmesinde gündem: İlişkilerde yeni bir sayfa açılması
Afganistan ile ABD heyetleri, Doha'da ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ile Afganistan arasında "yeni bir sayfanın" açılması konusu gündeme geldi.
Afganistan'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Mevlevi Emir Han Muttaki, ABD!'li yetkililerle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmeye ilişkin Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu.
Afgan heyetinin görüşmede insani yardımlar ve 2020 yılında Taliban ile ABD arasında imzalanan "Doha Anlaşması"nın uygulanmasına odaklandığını söyledi.
İlişkilerde "yeni bir sayfa açılması" gündeme geldi
Muttaki, görüşmede Afganistan ile ABD arasında "yeni bir sayfa" açılması konusunun gündeme geldiğini belirtti.
Ayrıca Muttaki Washington'ın Afgan halkı için koronavirüs aşısı göndermeyi önerdiğini de aktardıç
AB temsilcileriyle de görüşme olacak
Afganistan Dışişleri Bakanı, Afgan Merkez Bankası rezervleri üzerindeki yasağın kaldırılmasını talep ettiklerinin altını çizdi.
Afgan heyeti Doha'da Avrupa Birliği temsilcileri ile de bir araya gelecek.
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