KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevler yükseldi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefkoşa yakınlarına düşen füzenin Suriye hava savunma sistemine ait bir S-200'den kaynaklandığını ve hedefi ıskaladığı için bölgeye düştüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'ye düşen füze ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KKTC'ye geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KKTC’nin Taşkent bölgesine 1 Temmuz gecesi bir füzenin düşmesi sonucunda meydana gelen patlama ve yangın, yerleşim yerlerinin dışında meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybına yol açmamıştır. KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir."

Kaynak: TRT Haber