Dün gece saatlerinde KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevler yükseldi.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olay yerine giderek yetkililerden bilgi almış, herhangi bir can kaybı veya yaralının olmadığını açıklamıştı.

Özersay'dan yeni bir açıklama geldi. Özersay, Lefkoşa yakınlarına düşen füzenin Suriye'nin S-200 hava savunma sistemine ait olduğunu, füzenin hedefi ıskalayarak bölgeye düştüğünü söyledi.

Özersay, konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler ile telefonda görüştüğünü. Az sonra ise bir basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

Az önce Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler ile telefonda görüştüm. Az sonra bir basın açıklaması yapacağız. — Kudret Özersay (@KudretOzersay) July 1, 2019

Kaynak: TRT Haber