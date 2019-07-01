Libya'da yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumet ise hiç kimsenin tercih etmemesi gereken bir tavırdır." ifadelerini kullandı.

Hafter'in Libya'daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor diyen Çelik, "6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin Libya halkının kardeşi olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya’da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz." sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber