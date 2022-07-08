Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı
[Fotograf: AA]
Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.
Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurulan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti.
Eski başbakan ile ilgili Türkiye'den de taziye mesajı yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı:
"Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo’nun, bugün uğradığı menfur silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abe Şinzo’nun ailesi ile dost Japon halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz."
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Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Japonya
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