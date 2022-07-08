Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurulan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti.

Eski başbakan ile ilgili Türkiye'den de taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı:

"Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo’nun, bugün uğradığı menfur silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abe Şinzo’nun ailesi ile dost Japon halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz."

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