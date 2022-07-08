Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum.



Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 8, 2022

''Şinzo Abe’nin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duydum''

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Şinzo Abe'nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi:

''Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duydum. Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları bulunan Abe’nin ailesine ve Japonya halkına baş sağlığı diliyor; bu menfur saldırıyı kınıyorum.''

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duydum. Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları bulunan Abe’nin ailesine ve Japonya halkına baş sağlığı diliyor; bu menfur saldırıyı kınıyorum. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 8, 2022

''Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Şinzo Abe’nin vefatıyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Kardeş ülke Japonya’nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo’nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun.''