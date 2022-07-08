Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla videomesaj paylaştı.

Milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı’nın ayrılmaz bir parçası olan Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah’tan diliyorum. Kendileri keserek veya vekalet yoluyla kestirerek Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in teslimiyetiyle Rabbimize kulluklarını gösteren vatandaşlarımın kurbanlarının da kabul olmasını Allah’tan temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan bayram mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla “Yaza dönsün kışınız bayramlar bayram olsun dert görmesin başınız bayramlar bayram olsun otlar dikenler dolsun nemrutların çanına kolay gelsin işiniz bayramlar bayram olsun” diyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı’na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamdüsena ediyorum.Bayramları yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayrühasenat vesilesi kılan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Medeniyetimizden ve kültürümüzden tevarüz ettiğimiz bayramları, çocuğundan yaşlısına tüm insanlarımızın sevinç günleri haline dönüştüren geleneklerimizi özellikle yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz"

Dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Böyle kritik dönemler millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önemini daha da artırmaktadır. Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üstünde Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılarımıza rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz."

"Hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum"

Kurdaki dalgalanma ve hayat pahalılığına da değinen Cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum."

"Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz"

Türkiye'nin birçok kez önününün oyunlarla kesilmeye çalışıldığını aktaran Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Ülke ve millet olarak Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik. İnşallah bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz. "

Erdoğan'dan sürücülere önemli uyarılar

Erdoğan sözlerini, yola çıkacak sürücülere çeşitli uyarılarda bulunarak tamamladı:

"Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi yola çıkacak sürücülerimize çağrıda bulunarak tamamlamak istiyorum. Bayram ile 15 Temmuz ve hafta sonu tatillerinin birleşmesi ile uzunca bir ara ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kimi memleketlerine kimi tatil beldelerine doğru kimi de yaptığı alternatif programlara göre yola düştü. Şehirlerarası trafiğe çıkan tüm vatandaşlarıma kurallara harfiyen uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını bekliyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim. Bu duygularla Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. "