Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 21:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye’den GKRY’deki cami saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz” denildi.
Açıklamada, “İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İslam Düşmanlığı
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