TBMM Başkanı Şentop, Tayland Temsilciler Meclisi Başkanı Chuan Leekpai ile Tayland Senatosu Başkanı Pornpetch Wichitcholchai'ye ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Şentop, Chuan Leekpai'ye gönderdiği mektupta, "Tayland'ın Milli Günü dolayısıyla dost Tayland halkını Türk milleti ve şahsım adına tebrik ederim. Türkiye ile Tayland arasındaki iyi ilişkilerimiz çerçevesinde parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin karşılıklı temaslar ve diyalog yoluyla güçlendirilmesi samimi dileğimdir. Bu duygu ve düşüncelerle dost Tayland halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Tayland Temsilciler Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk temennilerimi iletirim." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Pornpetch Wichitcholchai'ye gönderdiği mektupta da aynı temennilerde bulunarak, Tayland Senatosunun üyelerine de başarı ve mutluluk dileklerini iletti.