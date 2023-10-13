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TRT Haber 13.10.2023 10:59

Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım yola çıktı

Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a gönderilmek üzere yola çıktı. Malzemeler Mısır'dan Gazze'ye götürülecek.

Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım yola çıktı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İsrail Filistin çatışmaları 7 gündür devam ediyor. Türkiye, Gazze'ye yardım malzemesi olarak gıda kolileri ve acil sağlık malzemeleri gönderdi. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gidecek. Bakan Fidan yarın Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşecek. Büyükelçi atamasından sonra yapılan ilk toplantı olması dolayısıyla kritik olan bu görüşmede İsrail Filistin arasındaki çatışmalara çözüm başlıkları da masada olacak. 

Türkiye, rehineler için de devrede

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar başladığı andan itibaren çok yönlü bir şekilde diplomasi trafiği yürütülüyor. Bu görüşmelerin nihai sonucu alınmış oldu. Yardım uçağının bugün yola çıkması önem teşkil ediyor. Türkiye, rehineler için de devrede ve görüşmeler sürüyor. 

AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar, öncelikle El-Ariş Havalimanına inecek, yardımlar tırlara yüklenerek Mısır'ın Refah kapısına gönderilecek. Daha sonra Gazze'ye ulaştırılacak. 

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