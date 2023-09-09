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TRT Haber 09.09.2023 10:29

Türkiye'den Fas'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Fas'ta meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

Türkiye'den Fas'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fas'ta meydana gelen deprem hakkında açıklama yapıldı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: 632 kişi hayatını kaybetti
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: 632 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız

Türkiye'nin, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

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