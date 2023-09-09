Türkiye'den Fas'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fas'ta meydana gelen deprem hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Türkiye'nin, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.