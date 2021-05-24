Türkiye diğer ülkelerle turistik ticari etkileşimi arttıran yeni uçuş rotalarıyla erişim ağını genişletiyor.

2020'de Avrupa'da en çok uçan şirket olan Türk Hava Yolları, Mayıs ayında Türkiye'nin diğer kıtalara da erişimini artırdı.

Özellikle Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'la artan etkileşim bu bölgelere yönelik açılan yeni rotalarla da kendini gösterdi.

Türkistan şehrine doğrudan uçuş yapan ilk hava yolu

O rotalardan biri, Kazakistan'ın tarihi Türkistan bölgesi. İlk Türkistan-İstanbul seferi, 21 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları, Türkistan şehrine doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketi oldu.

İstanbul bağlantılı Ürgenç ve Fergana seferlerine başlayan Türk Hava Yolları, yaklaşık 30 milyon nüfusu sahip Özbekistan'daki uçuş noktalarını da 4'e çıkardı.

Balkanlara erişim çeşitlendi

Azerbaycan ile sefer sayılarını da artıran şirket, İstanbul-Gence arası uçuşlar da yeniden başlatıldı.

Türkiye'ye turistik ve ticari açıdan ilgisi artan merkezlerden biri de Balkanlar.

Bu bölgeyle erişim de çeşitlendi.

Türk Hava Yollarının Antalya ve Bodrum'dan Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e doğrudan uçuşları 23 Mayıs'ta başladı.

Antalya-Üsküp hattında haftalık 12, Bodrum-Üsküp hattında da 2 uçuş yapılması öngörülüyor.

Hem uçuş noktaları hem de sıklıkları artıyor

ABD ve Kanada ile Türkiye arasındaki erişimin de güçlendiği görülüyor.

3 Mayıs'ta Vancouver kentini de seferlerine ekleyen THY, Kanada'da 3 noktada ulaşım ağı kurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ise hem uçuş noktaları hem de sıklıkları artıyor.

New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'nın ardından, şehirdeki ikinci büyük havalimanı Newark Liberty'ye seferler başladı.

Haftada 4 olan sefer sayısı, 13 Haziran'dan itibaren her güne çıkarılacak.