Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 01:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Burkina Faso’ya taziye mesajı
[Depo Photos]
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Soun vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Burkina Faso’nun Soun vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
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