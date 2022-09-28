2013 yılında CHP, tutuklu gazeteciler raporu açıkladı. "Dünya'nın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" başlıklı o raporda Mersin'deki polisevi saldırısının faili Dilşah Ercan'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

Polislere ateş açan Zozan Tolan kod adlı Ercan, çantasındaki bombalı düzeneği patlatarak olay yerinde öldü.

Efser: Rapordaki 16 sözde gazeteci terör örgütüyle iltisaklı

Gazeteci Emre Efser, "Bundan bir kaç ay önce Kemal Kılıçdaroğlu yine grup toplantısında 16 gazetecinin gözaltına alındığını ve bunların sebebinin ne olduğunu bilmediğini söylemişti. Bunu gündeme getirmiştim. 16 sözde gazetecinin aslında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklanmadığını hepsinin bölücü terör örgütüyle iltisaklı olduğu bazılarının cezalar aldığını yazmıştık" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın Mersin'de ölen failin Dilşah Ercan olduğunu açıklamasının ardından gözler yeniden CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna çevrildi.

Terörist Ercan'ın adının raporda hükümlü gazeteci nitelemesiyle yer aldığı görüldü.

"CHP gazeteci görünümlü terörle iltisaklılara sahip çıkıyor"

Mersin'deki olaydan sonra da, geçmişte CHP'nin yine insan hakları raporunda bu kişinin olduğunu gördüklerini söyleyen Efser, "Aslında şöyle bir sonuca varıyoruz. CHP'nin gazeteci görünümlü terörle iltisaklılara kurumsal anlamda da bireysel anlamda da sahip çıktıklarını görüyoruz" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği de açıklama yaptı. Açıklamada, "Gerçek gazetecilerle terör yandaşı gazetecilerin ayrılması gerektiğini savunuyoruz" denildi.