Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te bir yolcu feribotunda çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 250 kilometre güneyinde bulunan Jhalokathi şehrinde bu sabah meydana gelen feribot yangınında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir."

Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Bangladeş halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.

Ülkenin güneyindeki Sugandha Nehri'nde bir yolcu feribotunda sabah erken saatlerde yangın çıktığı, ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği, 65 yolcunun kurtarıldığı açıklanmıştı.