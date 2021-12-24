İzmir polisi, yeni yıl öncesinde sahte içki denetimleri ve operasyonlarına devam ediyor.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda 15 ton üretimi tamamlanmış sahte içki ile etil alkol ele geçirildi. Sahte içkilerin 10 tonunun bir depoda olduğu belirlendi.