Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında dün imzalanan mutabakat zaptı hakkındaki Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü'nün açıklamalarına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Bilgiç, iki egemen devlet arasında iş birliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesinin hem uluslararası hukuka hem de Birleşmiş Milletler'in (BM) temel ilkelerine aykırı olduğunun altını çizdi.

Yunanistan’ın, maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve bu çerçevede yayımladığı ruhsat sahalarıyla sadece Türkiye'nin değil, Libya’nın da meşru haklarını gasbetmeye çalıştığını vurgulayan Bilgiç, Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da ilerletilmesini önleme çabalarının sonuç vermeyeceğini belirtti.

"AB, üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında hüküm verecek uluslararası bir yargı organı değil"

Bilgiç, AB’nin, Yunanistan’ın maksimalist taleplerine ve samimi diyalogdan kaçan ve uluslararası yargı yollarını tıkayan tutumuna destek olmasının hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkati çekerek, AB'nin egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı olmadığına işaret etti.

Bilgiç, "Bu nedenle, hem AB’yi hem de AB’ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak devletlerin egemenliklerine ve eşitliklerine saygı göstermeye davet ediyoruz" sözlerini kullandı.