2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, konusu para olmayan veya para ile değerlendirilmeyen 2 kişinin taraf olduğu aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında 1 saat için taraf başına 400, 3 ile 5 kişinin taraf olması haline ise taraf sayısı gözetmeksizin 840 lira arabuluculuk ücreti ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 780 lira olacak. Taraf sayısının 3 ile 5 kişi olmasında ise taraf sayısı gözetilmeksizin 1600 lira ödenecek.

Diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 480 lira olacak.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 100 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olarak belirlenecek.