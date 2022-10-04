Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katıldığı Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Gültepe, eylül ayında ihracatın yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat performansını gerçekleştirdiklerini ifade eden Gültepe, ihracatın 9 ayda 188 milyar doları, 12 ayda ise 252 milyar doları aştığını söyledi.

Son 12 ayın tamamında aylık ihracat rekoru kırdıklarını kaydeden Gültepe, "Biliyorsunuz, küresel ticarette daralma endişesi giderek büyüyor. Ekonomilerdeki olumsuz iklime rağmen elde edilen bu başarı çok daha anlam kazanıyor. Eylülde 15 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay ilk 5 sektörümüz sırasıyla 2,9 milyar dolarla kimya, 2,7 milyar dolarla otomotiv, 1,9 milyar dolarla hazır giyim, 1,7 milyar dolarla çelik ve 1,3 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörlerimiz oldu." dedi.

Gültepe, şöyle devam etti:

"Hububat, makine ve meyve sebze mamulleri sektörlerimiz, tarihlerinin en yüksek ihracatını rakamlarını gerçekleştirdi. Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle kimya, ihracatta ilk sektör olmaya devam ediyor. Bu sektörlerimizin dışında otomotiv, mobilya ve mücevher sektörlerimizde de dikkat çekici artışlar var. Bu ay 45 ilimiz ihracatını artırmayı başardı. En çok ihracat yapan ilk 5 ilimiz sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Bu şehirlerimizin haricinde Sakarya, Çorum, Konya ve Gaziantep'te önemli artışlar kaydedildi. Bugün bizlere ev sahipliği yapan Trabzon da istikrarını koruyan illerimiz arasında. Trabzon, bu ay 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Biz Trabzon'u avantajlı konumu ve geniş hinterlandı ile Rusya'ya, Kafkaslara, Türk Cumhuriyetlerine açılan önemli bir kapı olarak görüyoruz."

[TİM Başkanı Mustafa Gültepe]

En çok ihracat yapılan 3 ülke Almanya, ABD ve Irak

Gültepe, Trabzon'dan beklentinin çok daha yüksek olduğunu belirterek, 27 sektörde 129 ülkeye, 1.251 kalem ürün ihraç eden Trabzon'un, Cumhuriyetin 100. yılında 2 milyar doları hedefleyeceğini bildirdi.

Eylülde 220 ülkeye ihracat yapıldığını aktaran Gültepe, 131 ülkeye ihracatlarını artırdıklarını, en çok ihracat yapılan ilk 3 ülkenin Almanya, ABD ve Irak olduğunu kaydetti.

Gültepe, "Bu ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan'a yüzde 221, Lübnan'a yüzde 102 ve İsviçre'ye yüzde 71'lik ihracat artışları kaydettik. Geçen ay ihracatçı birlikleri ve firma temsilcilerinden 46 kişilik katılımla Romanya ve Tataristan'a ticaret heyetleri düzenledik." diye konuştu.

"Ticaret diplomasimize ara vermeden devam ediyoruz"

Rekabet gücünün yüksek olduğu, bölgeye ihracatın nispeten düşük kaldığı sektörlere odaklandıklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Heyetlerimize 257 yabancı firmadan 350 temsilci katıldı. Firmalarımız, 600'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu ülkelerde Türk ürünlerine büyük ilgi olduğunu bir kez daha gözlemledik. Ticaret diplomasimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu ay Hindistan ve Filipinler'e heyetlerimiz olacak. 2023'te bir ay yakın, bir ay uzak ülkeye ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. 1.942 firmamız bu ay ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız, eylül ayında 114 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 1,62 dolara yükseldi. Diğer yandan, avro/dolar paritesindeki değişimin negatif etkisi eylülde de ne yazık ki devam etti. Yılbaşında 1,15 seviyelerinde olan parite eylülde 0,96 seviyesine kadar geriledi. Paritedeki düşüş, eylül ihracatımıza 1,8 milyar dolarlık negatif etki yaptı. Yılın son çeyreğine girerken paritenin ihracatımıza olumsuz etkisi 10 milyar doları aştı. Bu kritik dönemde özellikle Avro Bölgesi'ne ihracat yapan firmalarımızın parite riskini göz önünde bulundurarak fiyatlandırma yapmaları önem arz ediyor.

Dünya, bir enerji krizi ile karşı karşıya. Özellikle Avrupa'yı etkileyen enerji krizini dikkatle takip ediyoruz. Öncelikle ifade etmeliyim ki ihracatçılarımız müsterih olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, Türkiye'nin enerji güvenliğinde bir sorun gözükmüyor. 9 Eylül'de Avrupa Olağanüstü Enerji Konseyi'nin toplantısı sonucunda ortak bir bildiri yayımlandı. Avrupa'da enerji yoğun sektör temsilcileri üretim süreçlerinin aksamaması adına hızlı ve kesin çözüm taleplerinde bulunuyor. Sektör başkanlarımızla yaptığımız toplantılarda, enerji krizinin bazı sektörlerimiz için fırsat, bazı sektörlerimiz için risk oluşturduğunu gördük. Enerji yoğun sektörlerde Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Özellikle demir-çelik, çimento, seramik, cam, gübre gibi sektörlerde talep artışı olacağını tahmin ediyoruz. Enerji krizi nedeniyle Avrupa yeşil dönüşümü ikinci plana atmış görünüyor. Ancak önümüzde Yeşil Mutabakat gibi iddialı bir hedef bulunuyor. Kriz atlatıldıktan sonra Avrupa bu hedefe çok daha fazla odaklanacak. Dolayısıyla ihracat ailesi olarak sadece bugüne değil, yarınlara da hazırlanmak durumundayız."

"Geçen ay TİM'in misyonunu ve vizyonunu güncelledik"

Gültepe, yenilenebilir kaynakların dünya elektrik üretimindeki payının yüzde 28, Türkiye'de ise yüzde 46 seviyesinde olduğunu belirterek, bu alanda Türkiye'de yatırımların süratle devam ettiğini bildirdi.

TİM olarak ihracatı ilgilendiren tüm konuları dikkatle takip etmeye devam edeceklerini aktaran Gültepe, kritik dönemlerde istişare etmenin, ortak aklı aramanın çok daha önem kazandığını ifade etti.

Gültepe, "İhracat ailesinin çatı kuruluşu olarak biz de bu süreçte sektörlerimizle sürekli temas halindeyiz. İhracatçılarımızın talep, görüş ve önerilerini dinliyor, takipçisi oluyoruz. Geçen ay TİM'in misyonunu ve vizyonunu güncelledik. Önümüze Türkiye'yi ilk 10 ihracatçı ülke arasına sokma vizyonunu koyduk." diye konuştu.

Gültepe, bu eksende, ihracatın güçlü yarınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini netleştirdiklerini söyledi.