Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Portekiz'in Madeira Adası'nda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda Alman turistin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin aileleri ile Alman ve Portekiz halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Santa Cruz Belediye Başkanı Filipe Sousa, turistleri taşıyan bir otobüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 11'i erkek, 17'si kadın olmak üzere 28 Alman turistin hayatını kaybettiğini, Portekizli otobüs şoförü ve turist rehberinin ise hafif yaralı olarak kurtulduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA