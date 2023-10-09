Türkiye'den Afganistan'a yardım malzemesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Afganistan’da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini gönderdiğini duyurdu.
Ülkemizin yardım elini Afganistan’a ulaştırıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2023
Afganistan’da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD’a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan hareket etti. pic.twitter.com/7UxWUX7dcs
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti" denildi.