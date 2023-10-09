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Gündem
TRT Haber 09.10.2023 10:29

Türkiye'den Afganistan'a yardım malzemesi

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri ile teçhizatın askeri kargo uçağı ile gönderildiğini duyurdu.

Türkiye'den Afganistan'a yardım malzemesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Afganistan’da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini gönderdiğini duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti" denildi.

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Afganistan Deprem Milli Savunma Bakanlığı
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