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TRT Haber 09.10.2023 10:00

İŞKUR dokuz ayda 900 bine yakın kişiyi işle buluşturdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti" dedi.

İŞKUR dokuz ayda 900 bine yakın kişiyi işle buluşturdu
[Fotograf: AA]

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk dokuz aylık döneminde 900 bine yakın kişinin istihdamına aracılık etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda her alanda yaptığımız eser ve hizmetleri, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırmak istiyoruz. İstihdamın artırılması ve işsizlikle etkin bir şekilde mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu yüzyılı, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İstihdam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan İŞKUR
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