Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

Son 24 saatte, 1922 kişi daha iyileşti. Toplam iyileşen sayısı 135 bin 322 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVID-19 nedeniyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" sözlerine yer verdi.