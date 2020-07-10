Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1003 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 23 kişi vefat etti. 48 bin 787 bin test uyglandı, 1493 kişi virüsü yendi.

Böylece Türkiye'de toplam 3 milyon 881 bin 410 test uygulandı. 210 bin 965 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. 5 bin 323 kişi vefat etti. 191 bin 883 kişi ise Covid-19'u yendi.

Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VvrRuMmx7b — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2020

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım" dedi.

Bakan Koca, vaka artışı ve azalmalarında tedbirlerin önemli olduğunu vurguladı.