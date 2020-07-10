Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ayasofya yeniden hak ettiği statüye kavuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcıs Oktay, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararını paylaşarak, hayırlı olması dileğinde bulundu.
Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 10, 2020
Fethin sembolü Ayasofya yeniden hakettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun.
Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkûmiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun. https://t.co/Nva6qcY6CQ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun. Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkumiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun."
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