Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de COVID-19'u atlatan hasta sayısı 126 bine yaklaştı
Türkiye'de 24 saatte 1141 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 162 bin 120, can kaybı 4 bin 489 oldu. Son 24 saatte 1594 kişinin daha iyileşmesiyle, tedavisi tamamlananların sayısı 125 bin 963'e yükseldi.
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Etiketler: son dakika koronavirüsSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 19:37
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