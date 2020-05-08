Türkiye'de son 24 saatte 1848 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu. 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" dedi.