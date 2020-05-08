Nanoteklonoji temelli yerli koronavirüs tanı kitinin prototipi, haziran ayında üretilecek. 3 üniversite de aşı çalışmalarında hayvan deneyleri aşamasına gelindi.



Açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Varank, günlük 40 milyon cerrahi maske üretildiğini de söyledi. Bakan Varank, “Mikrobiyolojik değil nanoteknolojiye dayanan belki de dünyada ilk olacak şekilde haziran ayı gibi prototipini üretmeyi planlıyoruz. Haftaya bu tanı kitleriyle ilgili çalışan bütün ekiplerle de sanal konferans düzenleyeceğiz” ifadesini kullandı.



Varank aşı çalışmalarıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı: “Rekombinant aşıda 3 hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta bir tanesi hayvan deneyleri başlattı. Sene sonuna klinik çalışmalarını başlatırız diye düşünüyoruz.”

Bakan Varank, önümüzdeki günlerde bez ve kumaştan örülen maskelerin standartlarıyla ilgili de bir açıklama yapacaklarını belirtti.

