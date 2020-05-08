Aralarında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel'in de bulunduğu 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Açılan davanın ilk duruşması, 24 Haziran'da saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.



OdaTV'de 3 Mart'ta yayımlanan haberde, şehit MİT mensubunun cenaze töreninden detayları ile şehidin tüm bilgileri ve geçmişine yönelik fotoğraflarına yer verilmişti.

İddianameden

İddianamede, tutuklu Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde yer alan "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince de "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, firari şüpheli Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.