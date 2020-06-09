Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 225 test yapıldı. Bu kapsamda 993 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 3 bin 218 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, toplam vaka sayısı 172 bin 114, toplam vefat sayısı 4 bin 729, toplam yoğun bakım hasta sayısı 642, toplam entübe hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir." ifadelerini kullandı.