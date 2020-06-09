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MSB: Şehit verdiğimiz 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısında şehit olan sivillerin kanlarının yerde kalmayacağını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, eli kanlı bebek katillerinin bir kez daha, ekmeğinin peşinde koşan masum sivil vatandaşlara saldırdığı hatırlatıldı.
Eli kanlı bebek katilleri bir kez daha ekmeğinin peşinde koşan masum sivil vatandaşlarımıza saldırdı. Van’ın Çatak ilçesinde şehit verdiğimiz 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak! Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 9, 2020
Açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesinde şehit verdiğimiz 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Etiketler: van çatak şehit milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 19:57
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