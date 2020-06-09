Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, eli kanlı bebek katillerinin bir kez daha, ekmeğinin peşinde koşan masum sivil vatandaşlara saldırdığı hatırlatıldı.

Eli kanlı bebek katilleri bir kez daha ekmeğinin peşinde koşan masum sivil vatandaşlarımıza saldırdı. Van’ın Çatak ilçesinde şehit verdiğimiz 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak! Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 9, 2020

Açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesinde şehit verdiğimiz 2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.