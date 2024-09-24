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Gündem
AA 24.09.2024 21:09

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabulünde, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın 2025 yılının ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, yaptığı ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor

Görüşmede, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın yeni yılın ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

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