Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabulünde, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın 2025 yılının ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, yaptığı ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.