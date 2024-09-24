Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, yaptığı ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın yeni yılın ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.