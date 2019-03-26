Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve TSK unsurlarına yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra ettiği belirtildi.

Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir. pic.twitter.com/8UT7g5naSM — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber