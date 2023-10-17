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Gündem
AA 17.10.2023 13:18

Türkiye Suudi Arabistan'ın elektronik vize uygulamasına dahil edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına sağladığı vize kolaylığı dolayısıyla teşekkür ederek, "Gerek umre gerek hac gerekse diğer seyahatler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır" dedi.

Türkiye Suudi Arabistan'ın elektronik vize uygulamasına dahil edildi

Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkinin daha ileriye taşınması gerektiğini belirten Uraloğlu, "Vizedeki işlem kolaylığından dolayı teşekkür ediyorum. Gerek umre gerek hac gerekse diğer seyahatler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Tevfik er-Rabia da Türkiye'nin elektronik vize uygulamasına dahil edildiğini dile getirerek,"Elektronik vize uygulamasıyla Türk vatandaşları, 5 dakikadan daha az bir süre içinde ya da Suudi Arabistan'da herhangi bir havalimanına gittiğinde vize alabilecekler. Bu vize, bir yıllık geçerli olacak, 90 günlük ikamet alabilecek. Elektronik vizeyle Türk vatandaşları Mekke ve Medine'nin yanı sıra tüm bölgeleri ve şehirleri gezebilecekler" diye konuştu.

Suudi Havayollarının koltuk kapasitesini artırdığını söyleyen er-Rabia, Ankara'dan Medine ve Cidde'ye seferlerin artacağını söyledi.

Konuk Bakan, hem elektronik vizenin hem de sefer sayılarının artırılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi turizm ve diğer alanlara da olumlu yansıyacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu ile Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u deneyimlediğini belirten ve Türkiye'yi tebrik eden er-Rabia, Togg'u en kısa sürede Suudi Arabistan'da görmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

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