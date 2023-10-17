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TRT Haber 17.10.2023 12:21

Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnanlı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenliyor.

Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gazze'de devam eden dramın durdurulması, sivil halkın etkilenmemesi için alınacak tedbirleri görüşüyoruz. Özellikle Gazze'deki nüfüsa insanı yardımların ulaştırılması konusunda bölge ülkeleriyle yoğun bir temas içindeyiz. Türkiye olarak başta Mısır olmak üzere yakın iş birliği yürütüyoruz.

Barış için nasıl adımlar atılabilir onun için çalışıyoruz. Bu savaştan daha büyük bir savaş da çıkabilir, tarihi bir barış da olabilir. Cumhurbaşkanımız da barış için çalışmalar yapıyor. Neredeyse uluslararası bir kabul haline gelmiş iki devletli bir çözüm için dünyanın bu konuda adım atması gerekir.

Filistin Devleti'nin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar bunun kanıtlayıcısı olmuştur. Yarın Cidde'de İİT Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı yapılacak. Türkiye olarak ikili ve çoklu görüşmelerde gerçekleri söylemekten geri durmuyoruz. Suriye'de kalıcı bir siyasal çözüm için neler yapılabilir bunu da görüşüyoruz.

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