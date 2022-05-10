Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 00:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye Marka Ofisi kuruldu
[Fotoğraf: Getty ]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin markasını güçlendirmek için kurulan marka ofisi koordinatörlüğüne Nur Özkan Erbay'ın atandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
İletişim Başkanı Altun paylaşımında, Marka ofisinin kurulduğunu ve koordinatörlüğüne Nur Özkan Erbay'ın atandığını duyurdu.
İletişim başkanı, "Türkiye markasını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızın gerçekleşeceği ofisimizin koordinatörü olarak atanan Nur Özkan Erbay arkadaşımızı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" dedi.
İletişim Başkanlığımızın çatısı altında Türkiye Marka Ofisimizi kurduk.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 9, 2022
Türkiye markasını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızın gerçekleşeceği ofisimizin koordinatörü olarak atanan Nur Özkan Erbay arkadaşımızı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim.
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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