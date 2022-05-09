Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ile telefonda görüştü.

İki mevkidaş görüşmede, Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasını ele aldı.

Türk vatandaşlarının kurtarılması için kriz masası kuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için bu ülkede kriz masası kurulduğunu söyledi.

Kaçırma nedeni olarak fidye ihtimalinin düşünüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir bilginin de olmadığını vurguladı.

"Kriz masası kuruldu, durumu takip ediyoruz."



Haiti’de aralarında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu bir yolcu otobüsü kaçırıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile telefonda görüştü. Detayları @trthaber muhabiri Bircan Barut Tekin aktardı. pic.twitter.com/LcfRABGRlq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2022

Diplomatik kaynaklar, Dominik Cumhuriyeti’nden Haiti’ye seyahat etmekte olan ve 8 Türk vatandaşının da içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünün, Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e yaklaştığı sırada silahlı gruplarca fidye amacıyla kaçırıldığını duyurmuştu.

Kaçırılanların arasında Haiti ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen açıklamada, gerekli girişimlerde bulunulduğu vurgulanmıştı.