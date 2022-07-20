Bundan tam 48 yıl önce, 20 Temmuz 1974'te Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Adaya çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, Rumların Türklere yönelik sistematik soykırımına son verdi. Kıbrıs Türkünün güvenliğini sağladı.

"KKTC bir başarı öyküsüdür"

Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları kaydetti;

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir başarı öyküsüdür. KKTC ile bu coğrafyada bu bölgede her şeye rağmen halkımız refah bulmuş, halkımız mutluluk bulabilmiş, halkımız güvenlik içerisinde yaşamanı devam ettirebilmektedir. Bu elbette Türkiye'nin müdahalesiyle 20 Temmuz Barış Harekatı ile mümkün olmuştur. Ondan öncesinde 74 öncesinde Kıbrıs'ta hep kan akmıştır hep çatışma olmuştur.

"Türkiye zamanında müdahele yapmasaydı farklı olurdu"

Bu mücadele verilmeseydi, Kıbrıs Türkü direnemeseydi, Türkiye Cumhuriyeti 1960 alaşmalarından kaynaklanan müdahale hakkını kullanıp garantör buraya müdahalesini zamanında yapmasaydıy bütün bu coğrafyadaki üstünlüğümüz dediğim gibi ulusal çıkarlarımızın korunmasında hakkımızın hukukumuzun ve milli menfaatlerimizin sürdürülmesinde bunlar mümkün olmayacaktı."

Barış Harekatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yalnız olmadığının ve yalnız bırakılmayacağının dünyaya ispatı oldu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her dönem destekçisi oldu, olmayı da sürdürüyor.

Kalkınmaya öncelik verildi

KKTC, ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda ihtiyaç duyduğu her dönem Türkiye'yi yanında gördü. Türkiye 1974 ile 2001 arasında Kuzey Kıbrıs'a 1 milyar 711 milyon dolar yardımda bulundu. Yardım ve destek çabaları 2002 yılı sonrası daha da hızlandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, "2002'den itibaren Türkiye haritaya çıktı. Türkiye'yi haritaya koyan bir yönetim anlayışı bir kadro oluştu. Biz büyük bir milletin evlatlarıyız anlayışının ve bu anlayışın gerektirdiği hareket tarzının yaşama geçirildiği bir sürece girdik." diye konuştu.

Ada'da bir rüya gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti kaynakları ile İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında KKTC’ye 2002’den 2021 yılına kadar 7 milyar 86 milyon dolar yardım yapıldı. Ada’da dünyada eşi benzeri olmayan Su Temin Projesi ile asırlık bir rüya gerçeğe dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı proje ile Kıbrıs Türk halkı suya kavuştu.

Türkiye ve KKTC'nin çözüm politikası Rumları köşeye sıkıştırdı

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm politikası izlendi. Türkiye'nin de desteği ile bu politikadan vazgeçilmemesi Rumları köşeye sıkıştırdı.

Doğu Akdeniz’de hem denizde hem de havada bölge ülkelerine karşı tam bir üstünlük sağlandı.

50 yılın ardından Kapalı Maraş Türkiye'nin de desteğiyle açıldı.

Karayolu master planı hayata geçirilen KKTC’de, sağlık alanında da önemli imzalar atıldı.

Pandemi döneminde 100 yataklı acil durum hastanesi projesi hayata geçirildi,

ada halkının aşısız kalmaması sağlandı.

Hibe destek programlarıyla Tarım ve Turizm sektörlerinin ülke ekonomisine katkısı artırıldı.