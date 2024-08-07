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TRT Haber 07.08.2024 14:55

Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın TRT 1'de

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya maçı yarın saat 21.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde yarın İtalya ile karşılaşacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Türkiye-İtalya maçı yarın saat 21.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.

Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

Yine İtalya yine yarı final

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.

Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

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2024 Yaz Olimpiyat Oyunları A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa İtalya Voleybol
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