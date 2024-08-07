Açık 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.08.2024 11:43

PKK/YPG'nin talimatıyla orman yakan teröriste dava açıldı

Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanan tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PKK/YPG'nin talimatıyla orman yakan teröriste dava açıldı

Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanan Suriyeli M.H.E.H. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.H.E.H'nin örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğu, dijital materyallerindeki incelemede silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın kimliğini gizlemek için kod adı kullanıp Suriye'deki örgüt kamplarında eğitim aldığı, örgütün hücre evlerinde kaldığı, bölgede istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu bilgileri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, M.H.E.H'nin örgütten aldığı talimat doğrultusunda yurt içinde eylem arayışındayken yakalandığı anlatıldı.

"Orman yangını çıkaracaksın, araçlara zarar vereceksin talimatı verdiler"

M.H.E.H, iddianamedeki ifadesinde, örgüt tarafından 2021'de zorla alıkonulduğunu öne sürdü.

Kaçmasına rağmen yeniden yakalandığını belirten sanık, "Örgütün verdiği zorunlu askerlik eğitimi sırasında kaçtım. Rakka'daki bir evde bulunduğum sırada yüzleri maskeli 4 kişi tarafından yakalandım. Götürdükleri kapalı odada 2 gün tutuldum." ifadesini kullandı.

M.H.E.H, örgüt üyelerinin talimatlara uyması karşılığında para vereceğini söylediğini iddia ederek, şu itiraflarda bulundu:

"Örgüt üyeleri bana 'Türkiye'ye geçip orman yangını çıkaracaksın, araçlara zarar vereceksin, mezar taşlarını kıracaksın' talimatı verdi. Bunları yapmam halinde para vereceklerini söylediler, aksi halde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Kaçak yollarla Mersin'e geldim."

Terör örgütünün gerçekleştireceği eylemler için para gönderdiğini anlatan sanık, "Herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım." savunmasını yaptı.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ETİKETLER
Terörle Mücadele PKK/YPG Orman Yangını
Sıradaki Haber
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Kars'ta başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
13:57
İhracatçılara 5 milyar liralık ilave destek geliyor
13:59
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
13:47
Motoru arızalanan balıkçı teknesinin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
13:29
Diyarbakır'da 81 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
13:31
Dışişleri: Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecek
Tescilli "Diyarbakır evleri" restore edilerek geleceğe taşınıyor
Tescilli "Diyarbakır evleri" restore edilerek geleceğe taşınıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da 90 asırlık keşif
İstanbul'da 90 asırlık keşif
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ