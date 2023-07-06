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Gündem
TRT Haber 06.07.2023 00:05

Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları bir araya gelecek

Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları ile istihbarat başkanları Brüksel'de bugün kritik bir toplantıda bir araya geliyor. Gözler İsveç'in Türkiye'nin beklediği adımları atıp atmayacağına çevrilirken, Macaristan, süreçte Ankara ile birlikte hareket edeceğini duyurdu.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları bir araya gelecek

İsveç'in NATO'ya üyeliği, Litvanya'daki Vilnius Zirvesi'nde önceliklikli gündem maddelerinden...

Zirve öncesinde bugün Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacak.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.

Ancak, toplantı öncesinde henüz İsveç, Türkiye'nin beklediği adımları atabilmiş değil.

Her ne kadar Stockholm'ün terörle mücadeleye yasasında yaptığı değişiklik 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girse de, İsveç, Ankara'nın istediği terör örgütü PKK ve FETÖ'cüleri henüz iade etmedi.

Ankara, bu adımların atılmaması halinde İsveç'in üyeliğine kırmızı ışık yaktığını açıkça belirtmişti.

Ankara'ya Budapeşte'den de destek var.

İsveç'in ittifak üyeliğine karşı çıkan Macaristan, süreçte Türkiye ile ortak hareket vaadinde bulunuyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin Türkiye'nin tutumunda değişiklik olması halinde Macaristan'ın süreci geciktirmeyeceğini açıkladı. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması noktasında Türk mevkidaşı ile temas halinde olduğunu da ifade etti.

"Türkiye'nin kilit rolü bulunuyor"

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da Türkiye'nin NATO'daki varlığına ilişkin 'kilit rolü bulunuyor' değerlendirmesi geldi.

Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi Türkiye'nin pek çok krizde ara bulucu rolü oynadığını hatırlattı.

Türkiye'yi önemli bir bölgesel ortak olarak tanımladı.

Ukrayna - Rusya savaşı üzerine İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusu yapmış, Finlandiya'nın süreci nisan ayında tamamlanmıştı.

İsveç ise, henüz Türkiye ve Macaristan'ın onayını alamadı.
 

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