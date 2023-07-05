Bakan Yerlikaya, Başbağlar katliamında yaşamını yitirenleri andı

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"5 Temmuz 1993’te bölücü terör örgütü tarafından Başbağlar’da 33 vatandaşımız katledildi. Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir kutsalı, değeri, inancı olmayan bölücü terör örgütünü lanetleniyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, amansız mücadelemiz devam edecek."